Lotito: «Vecino valore aggiunto, possiede due grandi qualità»

Claudio Lotito ha parlato oggi durante la conferenza stampa di presentazione di Matias Vecino, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l’Inter. Il presidente della società biancoceleste ha elogiato il centrocampista, specialmente per due qualità.

VALORE AGGIUNTO – Claudio Lotito ha elogiato Matias Vecino, presentando il suo acquisto spendendo parole di stima per lui: «È un valore aggiunto. Ho parlato spesso con il suo procuratore perché ci tenevamo che venisse qui, ha uno spessore internazionale e porta qualità a centrocampo. Purtroppo in determinati momenti, questa squadra in passato non è riuscita a tenere alta l’attenzione, soprattutto contro squadre alla portata, ed il suo arrivo ci aiuterà a migliorare».