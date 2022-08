Longhi: «Skriniar? L’Inter cerchi di blindarlo! Su Gosens si spinge»

Skriniar è ancora a rischio cessione, anche se nelle ultime settimane lato PSG non è arrivato nessun rilancio. Longhi, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla sia della sua posizione sia di come l’Inter dovrà inserire Gosens.

LE NOVITÀ – Questo il giudizio di Bruno Longhi: «Per ora, guardando l’Inter e le amichevoli, si è visto che quel quid in più lo dà Romelu Lukaku, e questo era prevedibile. Quel quid in meno lo ha dato la partenza di Ivan Perisic, perché non è stato trovato fino a questo momento un giocatore in grado di sostituirlo in quanto a caratteristiche. Federico Dimarco sta facendo bene, su Robin Gosens l’Inter sta spingendo perché torni a far vedere quanto fatto all’Atalanta. Però hanno caratteristiche diverse. Milan Skriniar? Tra un anno sarà a parametro zero. L’Inter deve ovviamente cercare di blindarlo, tutto quello che è avvenuto fino a questo momento sulla trattativa che avrebbe dovuto portarlo al PSG è legato alla cifra di settanta milioni. Per ora non è accaduto, l’Inter deve o capitalizzare al meglio o rinnovare per non perdere Skriniar a parametro zero».