Capuano: «Inter, può arrivare calendario semplice. In tre andranno a parte»

Capuano valuta il calendario dell’Inter per la prossima parte di stagione di Serie A. Ospite di Calcio Weekend su Sportitalia, il giornalista ritiene che la squadra di Inzaghi potrà fare il vuoto assieme ad altre due.



CORSA A TRE – Giovanni Capuano vede un trio per la Serie A: «Mi sembra che Inter, Milan e Atalanta siano destinate a fare un campionato a parte. Il Napoli ha un vantaggio importante, attraversa e attraverserà un momento difficile perché le assenze sono tante e sono condizionanti. Però ha dimostrato di esserci, perché contro l’Atalanta è uscita a testa alta. Peggio di così come situazione non può stare, piano piano recupererà e si è presa un vantaggio importante. Le vittorie della Juventus sono dovute ma non la avvicinano a niente. Io credo che sia una questione fra Inter, Milan e Atalanta: mi sembra che il Napoli, quando si è alzata l’asticella dei confronti, abbia fatto fatica. Ho l’impressione che sia l’anello debole di questa catena, peraltro fortissima. Lo scudetto è alla portata dell’Inter, un po’ meno del Milan che però si è guadagnato il diritto di stare lì nell’ultimo anno e mezzo. E l’Atalanta può correre per gli ottantacinque-novanta punti. L’Inter ha quattro delle prime sei partite del girone di ritorno di altissimo livello, visto il calendario asimmetrico. Se ci arriva con questa condizione da metà febbraio in poi può affrontare un calendario molto più semplice».