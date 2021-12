VIDEO – Moncler nuovo partner dell’Inter: «The Perfect Match»

Moncler diventa Official Formal Wear Partner del Club dell’Inter. Dopo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale (vedi la notizia), ecco il video presentazione della nuova partnership.

UFFICIALE – Inter e Moncler hanno ufficializzato la nuova partnership. Moncler diventa Official Formal Wear Partner del Club per i prossimi 3 anni e vestirà la prima squadra dell’Inter, l’allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza del club per gli impegni formali della stagione 2021-22.

Di seguito il video presentazione della nuova collaborazione.