Capuano: «Inter, partita sottovalutata ma pareggio utile»

L’Inter non gioca un’ottima partita ma strappa un pareggio fondamentale contro la Real Sociedad. Giovanni Capuano scrive questo su Twitter.

CAMBIATA – Partita cambiata nel secondo tempo, scrive Capuano: «Inter non pervenuta nel primo tempo: imprecisa, lenta, senza mettere mai pressione all’avversario e scollegata in campo. Il vantaggio di misura della Real Sociedad l’unica buona notizia per Inzaghi. L’Inter rimedia nel finale il pareggio, dopo aver quasi non giocato per oltre un’ora. Punto utile per la classifica, ma la sensazione è quella di una partita sottovalutata. Anche nelle scelte iniziali di Inzaghi»