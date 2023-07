Capuano: «L’Inter regge senza Brozovic. Onana rischio dal passato!»

Dall’eventuale cessione di Brozovic a quella di Onana, passando per i fantasmi del recente passato nerazzurro. Il parere di Capuano sulla sessione di mercato dell’Inter e su Lukaku.

SENZA ANSIA – Giovanni Capuano analizza alcune situazioni che coinvolgono l’Inter: «Io credo che buona parte di tutto il ragionamento fatto sul mercato ruota intorno al ritorno di Romelu Lukaku. Dopo aver scoperto che il belga ha avuto un infortunio serio, e non semplici acciacchi, e dopo gli ultimi due mesi che ha fatto, credo che si sia convinto anche Beppe Marotta. Lukaku è un giocatore che in Italia fa la differenza. Se l’Inter riesce a completare l’operazione di riportarlo con una formula che contempla l’acquisto mette un tassello importante. Tutte le altre sono sostituzioni. Skriniar è da gennaio che non ce lo aveva più. Ha fatto mezza stagione senza Marcelo Brozovic. Quest’ultimo è un giocatore fortissimo ma l’Inter ha dimostrato di poter reggere anche senza di lui. Marcus Thuram sostituisce Edin Dzeko, anche nei numeri. Si vede che quest’anno l’Inter non ha l’ansia di vendere per fare il più sul mercato ma che può un attimino gestirsela. Quando sento parlare delle cifre che vuole l’Inter per André Onana e di quanto offre il Manchester United mi torna in mente quanto è accaduto l’anno scorso. Abbiamo passato giugno, luglio e agosto a sentire che per Milan Skriniar un’offerta da 53 milioni di euro non bastava e poi sappiamo com’è andata a finire. I prossimi dieci giorni saranno fondamentali perché quelle due cessioni, in un modo o nell’altro, le devi fare. Altrimenti diventa tutto molto complicato».