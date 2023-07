Nesti: «Non è un caso che Scalvini piaceva a Marotta e all’Inter»

L’Inter e Beppe Marotta in passato non hanno nascosto l’interesse per Giorgio Scalvini, difensore che l’Atalanta valuta 40 milioni di euro. Le parole di Carlo Nesti a Radio Sportiva.

NON È UN CASO − A “Microfono Aperto”, su Radio Sportiva, ha parlato così Carlo Nesti dell’interesse che in passato l’Inter e Beppe Marotta hanno nutrito per Giorgio Scalvini (vedi QUI): «Beppe Marotta tempo fa si era mosso ufficialmente e chiaramente per Giorgio Scalvini dicendo che era un obiettivo. Non è un caso. Anche se poi le cose sono cambiate, Scalvini è un giocatore giovane e molto richiesto sul mercato per le sua qualità. Perciò l’Atalanta lo valuta tanto».