Capuano duro: «Inter, Lukaku ha ancora senso? Fin qui controproducente!»

Giovanni Capuano, ospite dagli studi di Sportitalia, ha espresso una sua perplessità riguardo Romelu Lukaku all’Inter fin qui.

CONTROPRODUCENTE – Capuano parla dell’attacco dell’Inter: «Edin Dzeko alternativa di Romelu Lukaku è un’ottima idea, il problema dell’Inter però non è il bosniaco ma capire abbastanza in fretta nel 2023 se l’attaccante belga ha un senso ancora o no. Abbiamo capito che esiste una base di ragionamento sul prolungare il prestito di un altro anno ma non costerà poco. Il Lukaku visto fin qui non è servito ed è stato controproducente. L’altro attaccante che non sta facendo bene è Joauin Correa, se riuscisse il cambio con Marcus Thuram allora Simone Inzaghi avrebbe sicuramente un attacco più forte rispetto quello attuale».