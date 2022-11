Sabatini: «L’Inter era squadra scollegata. Gente come Dzeko e Barella…»

Sabatini, in collegamento su Sky Calcio Club, si è espresso sull’Inter e sul momento iniziale dei nerazzurri. Squadra scollegata e raddrizzata da giocatori come Dzeko e Barella

SCOLLEGAMENTO − Walter Sabatini dice la sua sui problemi iniziali della squadra di Inzaghi: «Problema Inter? Scollegamento della squadra singolo e di reparto. Era una squadra che non ragionava più di squadra. Nel vederli giocare mi sono accorto che si fossero totalmente scollegati. Quando non si ragiona tutti insieme diventa difficile uscirne dal tunnel. Sicuramente i più maturi si sono messi insieme per fare passare questo momento. Tipo Dzeko o Barella che mi sembra molto disposto al comando. Ora l’Inter però non si può permettere nessun scivolone».