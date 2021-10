Capello: «Rigore Inter-Juventus? Nessuno aveva protestato! Non l’avrei dato»

Capello va contro il ricorso al VAR per il rigore assegnato allo scadere in Inter-Juventus. L’ex allenatore, in collegamento con Sky Calcio Club – L’Originale, contesta la scelta di rivedere le immagini al monitor.

PRIMA SCELTA – Fabio Capello segnala una situazione poco discussa sul rigore di Inter-Juventus: «Domenica sera nessuno ha protestato. In genere c’è sempre qualcuno che protesta, ma lì niente. Non c’era questo fallo evidente, aveva visto bene Maurizio Mariani. È un rigorino… Questa sera c’erano contrasti normalmente fischiati, bisogna giocare in questa maniera altrimenti vedremo tanti rigorini e tante decisioni per un calcio che non piace al pubblico. Il rigore di Inter-Juventus? Io avrei fatto come ha fatto Mariani: non l’avrei fischiato. E avrei mantenuto la mia idea».