Paparesta: «Inter-Juventus? Mariani ha sbagliato! Disparità di applicazione»

L’ex arbitro Paparesta se la prende con Mariani per essere andato al VAR in Inter-Juventus, dando il rigore ai bianconeri. Queste le sue parole intervistato durante Le Iene su Italia 1.

LA CRITICA – Gianluca Paparesta non è d’accordo con l’arbitro Maurizio Mariani sul rigore di Inter-Juventus: «Secondo me ha sbagliato, perché c’è ampia disparità di applicazione delle regole. Questo è quello che crea maggiore polemica e anche fa perdere credibilità all’intera classe arbitrale. I due vanno a cercare di colpire il pallone, lo colpisce prima Alex Sandro che viene colpito dal piede di Denzel Dumfries. L’arbitro controlla e secondo lui non è calcio di rigore: ha potuto vedere a distanza di due metri l’azione, ha visto che ha toccato Alex Sandro ma secondo Mariani e secondo me non era calcio di rigore. Secondo me non è un chiaro ed evidente errore. L’arbitro, dal campo, non ha avuto assolutamente percezione e siccome ha controllato l’intensità non è un chiaro ed evidente errore».