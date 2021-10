Accardi (DS Empoli): «Onorati di affrontare l’Inter! Abbiamo uno stimolo»

Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato a TuttoMercatoWeb in vista della partita contro l’Inter. Queste le sue considerazioni sul match in programma alle ore 20.45.

PRONTI ALLA SFIDA – Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, dà i temi del match di stasera: «L’Inter è un avversario stimolante, affrontiamo i campioni d’Italia. La formazione nerazzurra ha un valore tecnico importantissimo, siamo onorati di affrontare l’Inter. Sulla carta è una partita difficile ma la viviamo come uno stimolo. Lotta per il titolo? La Juventus storicamente non ha mai mollato, alla fine ha dimostrato di non morire mai. Fino all’ultimo ci sarà. Vedo bene anche il Napoli, ha una squadra molto forte e una società brava a costruire oltreché un grande allenatore. Anche il Milan sta facendo un calcio bello e propositivo. E chiaramente c’è l’Inter. Sarà battaglia fino alla fine».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo