Capello: «Real Madrid-Inter importante per capire il valore dei nerazzurri»

Fabio Capello ha parlato così prima di Real Madrid-Inter su Sky Sport. L’ex giocatore ritiene la gara di questa sera molto significativa per vedere il vero valore dei nerazzurri

VALORE − Capello non ha dubbi sull’importanza della partita di questa sera: «Grande allenatore Ancelotti, ha perso i due centrali storici e sta facendo un lavoro molto buono. Il centrocampo è rimasto quello e questi giocatori lo stanno aiutando bene. Importante la crescita di Vinicius e la sicurezza di Benzema che non è più la spalla di Ronaldo. Vinicius pericolosissimo. Mi interessa tanto questa partita, perché si vedrà il vero valore dell’Inter. Convinto che se la giocherà come sta facendo adesso, vogliamo l’Inter di personalità».