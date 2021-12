Marotta: «Inzaghi? Punto di riferimento, orgogliosi di lui! Sul rinnovo…»

Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Real Madrid-Inter, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

CONSAPEVOLEZZE – Giuseppe Marotta parla così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Real Madrid-Inter: «Se mi aspettavo di arrivare a duellare per il primo posto nel girone senza Lukaku e Hakimi? Sinceramente no, penso anche tanti altri tifosi e addetti ai lavori però il bello del calcio è questo. Quelli che sono sogni possono diventare realtà. Abbiamo conquistato la qualificazione con un turno di anticipo, oggi ci giochiamo con motivazione ma anche grande tranquillità il primo posto. Rinnovo Inzaghi? La cosa più importante è che adesso rappresenta un punto di riferimento dell’Inter, siamo molto contenti e orgogliosi di lui e anche lui lo è di rappresentare l’Inter. Credo che i presupposti ci siano tutti, penso che innanzitutto la Champions League è un torneo e quindi ci sono anche circostanze vantaggiose che in determinati momenti ti possono aiutare. Poi c’è il fatto che questi ragazzi hanno acquisito mentalità e conoscenza di questo torneo, quindi hanno più consapevolezza. Il solco lasciato dai precedenti allenatori è stato importante anche per Inzaghi che ha una rosa di campioncini. Sono Campioni d’Italia e hanno superato il turno, l’auspicio è di continuare su questa strada e riportare l’Inter lì dove è sempre stata. I giocatori vanno in campo per dare il massimo, sapendo di indossare una maglia importante e per regalarci serate di grandi risultati. Non credo abbiano bisogno di una carica particolare, anche se Inzaghi è un grande motivatore. Ci sono i presupposti per fare bene».