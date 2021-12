Bastoni: «Inter, serve essere perfetti! In campo con tutto noi stessi»

Bastoni sarà titolare in Real Madrid-Inter, match decisivo di Champions League per il primo posto nel Gruppo D (vedi formazioni). Queste le sue parole a Inter TV dal Bernabéu.

PRIMATO DA PRENDERE – Alessandro Bastoni presenta Real Madrid-Inter: «Sarà una bellissima serata. Il turno l’abbiamo passato, siamo qui per goderci una bellissima serata in uno stadio magnifico. Servirà essere perfetti, perché non è facile in un ambiente così contro giocatori della qualità di quelli del Real Madrid. Proveremo a mettere in campo tutto noi stessi per prendere i tre punti. Sarà bello vedere lo stadio pieno in partite così importanti, la sensazione la sentirò quando fischierà l’inizio l’arbitro».