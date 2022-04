Cannavaro: «Previsioni scudetto? Sembra che nessuna voglia vincerlo!»

L’Inter venerdì vola a Spezia e proverà a dar seguito alla bella vittoria contro il Verona a San Siro. I passi falsi di Milan e Napoli ora rimettono il destino in mano ai nerazzurri. Intanto, sulla corsa scudetto, ha parlato l’ex campione del mondo Fabio Cannavaro.

VOGLIA – L’Inter è pienamente in corsa per lo scudetto. I nerazzurri ora sono padroni del loro destino e possono bissare il successo dello scorso anno. Intanto, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Fabio Cannavaro. Ecco le sue parole. «Scudetto? Difficile fare previsioni, sembra che nessuna lo vogliano vincere. Quando c’è il momento di fare il salto di qualità, tutte steccano e fanno fatica. Non vedo continuità di rendimento. Nessuna può prendere il vantaggio. Il Napoli ha sprecato un’occasione, il Milan ha frenato, resta da capire se l’Inter sfrutterà la possibilità di recuperare una partita».