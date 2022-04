Inter, in campionato finali. Ma è la Coppa Italia a dare la spallata decisiva

L’Inter venerdì vola a Spezia per affrontare il club di Thiago Motta. I nerazzurri devono continuare a correre verso lo scudetto e in campionato ogni partita sarà una finale. Ma la spallata decisiva non sarà la Serie A.

SPALLATA – Potrebbe essere un po’ ridicolo, ma il vero colpo al campionato, la vera spallata, verrà data dalla Coppa Italia. L’Inter infatti venerdì vola a Spezia ma il vero colpo arriverà martedì 19 quando si giocherà il derby di ritorno di Coppa Italia. Se infatti si è parlato di derby decisivo per il campionato all’andata, bisogna farlo anche per questo di ritorno. E anzi, questo sarà ancora più pesante. Chi perde va a casa, chi vince va avanti e si giocherà la finale contro la vincente di Juventus e Fiorentina. Il contraccolpo psicologico sarebbe tremendo per la sconfitta dunque il derby sarà la vera partita fondamentale per il finale di Serie A. Paradossale, ma è così.