Lautaro Martinez di ritorno, tempo di scelte in attacco: Inter-Verona insegna

Dopo aver saltato Inter-Verona per squalifica, Lautaro Martinez tornerà a disposizione di Simone Inzaghi dal primo minuto in occasione della gara di venerdì contro lo Spezia. Il che porta a nuove scelte e valutazioni in attacco per il tecnico, dopo quanto visto proprio nel 2-0 di sabato a San Siro.

COPPIA FUNZIONALE – Il gol di Edin Dzeko in Inter-Verona e le occasioni create durante la partita hanno messo in luce come la coppia formata dal bosniaco e da Lautaro Martinez non si è sempre rivelata ben assortita (vedi focus). L’ingresso di Joaquin Correa – per quanto l’argentino non abbia avuto un grosso impatto in termini realizzativi sulla partita – al fianco del bosniaco ha dato nuove soluzioni in attacco, rendendo il reparto più pericoloso. Una scelta di necessità virtù, dal momento che proprio Lautaro Martinez è stato costretto a rimanere ai box a causa della squalifica. La gara di sabato, però, ha dimostrato come un cambiamento nella coppia titolare in attacco può portare i suoi benefici.

Lautaro Martinez e gli altri: Simone Inzaghi valuta le sue alternative

SCELTE – Lautaro Martinez e Joaquin Correa, o magari – perché no – Ivan Perisic a fianco. Con Edin Dzeko pronto a subentrare a gara in corso. Simone Inzaghi ha diverse alternative per variare una coppia titolare che nell’ultimo periodo ha faticato a giocare insieme. Bisognerà capire se il tecnico avrà il coraggio di prendere scelte complicate, o se tornerà nella comfort zone e riproporrà l’argentino e il bosniaco insieme dal primo minuto. Inter-Verona ha lanciato il suo insegnamento. Chissà se sarà colto.