Cannavaro: «Inter? Squadra completa. Inzaghi ha tutto per riuscire»

Fabio Cannavaro, allenatore, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter

COMPLETA – Queste le parole di Fabio Cannavaro: «Inter? È davvero completa, e mi fa piacere per Simone Inzaghi, troppe diffidenze nei suoi confronti, non è mai stato considerato un allenatore da grande squadra e invece ha tutto per riuscire: sa come prendere i giocatori, li fa stare bene. Rispetto allo scorso anno sono più liberi di esprimersi e in campo si nota. Io, come Simone, non mi considero un inventore, ho dei princìpi di gioco, i miei concetti, la mia fase d’attacco e la mia fase difensiva. Sono molto esigente, non un semplice gestore».

Fonte: Ivan Zazzaroni – Corriere dello Sport