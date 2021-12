Dumfries, il paragone con Hakimi regge: tutti i numeri dell’olandese – CdS

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla di Dumfries. L’esterno dell’Inter, dopo un inizio di stagione difficile, non sta facendo rimpiangere Hakimi

PARAGONE – Il paragone fra Dumfries ed Hakimi, secondo il quotidiano romano, regge. Sia prendendo in esame i numeri a questo punto della stagione, sia ricordando le due diverse quotazioni di mercato al momento del loro arrivo all’Inter. L’esterno marocchino fu prelevato dall’Inter dal Real Madrid 40,5 milioni, per poi essere rivenduto un anno dopo a 66,5 milioni al PSG. Dumfries è arrivato dal PSV per 12,5 milioni più 2,5 di bonus. Praticamente un terzo del costo dell’ex numero 2 nerazzurro. La crescita dell’olandese è stata repentina, con un dicembre di altissimo livello con tre gol segnati nelle ultime quattro gare di Serie A. Inzaghi è soddisfatto: il tecnico ha sempre puntato sull’olandese e, in estate, considerava l’opzione Nandez solo un’alternativa.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport