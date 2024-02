Cambiasso: «Brehme pezzo di storia dell’Inter! Appartenenza»

Cambiasso si unisce ai tanti ex Inter che hanno ricordato Brehme, scomparso tragicamente quest’oggi. Nel pre-partita di Sky Sport, il ‘Cuchu’ si sofferma anche sulla sfida all’Atletico Madrid di questa sera

RICORDO – Questo il ricordo di Cambiasso: «Brehme? Il mio primo colpo da tifoso l’ho subito per lui, per la finale del Mondiale del 90. Poi sono arrivato qui, e credo che un calciatore debba conoscere la storia della squadra che va a rappresentare. Brehme è stato un pezzo di storia dell’Inter, sia tifosi che dirigenti parlavano di lui con stima e come giocatore che aveva lasciato il segno. Le volte che l’ho incontrato, da ex a ex, ho incontrato senso d’appartenenza e amore per l’Inter. Inter? Si sente forte e lo è. Lo è stata anche l’anno scorso, non arrivi ad una finale di Champions League per caso. Chiunque gioca si sente tranquillo e sicuro di sé e del lavoro dei compagni».