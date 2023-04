Calamai: «Inter incomprensibile. Stima per Marotta, ma ho una sensazione»

Luca Calamai ha parlato del Milan e dell’Inter, squadre che si affronteranno in semifinale di Champions League il prossimo 10 maggio e il prossimo 16 maggio.

SEMIFINALE – Queste le parole di Luca Calamai nel corso de L’Editoriale su TMW Radio su semifinale di Champions League dobbiamo aspettarci tra Milan e Inter. «Qual è la verità? Se dovessero restituire i punti alla Juve le due milanesi sarebbero fuori dalla zona Champions, eppure in Europa sono in semifinale e lo hanno fatto dopo partite vere. Hanno dimostrato dei valori importanti e arrivano in semifinale con pieno merito. In campionato il Milan ha avuto problemi con le seconde linee, la costruzione della rosa è stata profondamente sbagliata. L’Inter per me invece è incomprensibile, i Lukaku e Barella di Lisbona non sono gli stessi della partita col Monza, non c’è una logica. Tra l’altro con un rischio oggettivo di uscire dalla zona Champions, arrivando alla follia del premio Champions. Ho una stima infinita per Marotta, però ho la sensazione che in questo momento in casa Inter si vive solo sul presente e non sul futuro. Se l’anno prossimo l’Inter non fa la Champions a molti giocatori non interessa perché potrebbero non esserci la prossima stagione».