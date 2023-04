Dumfries: «Inter, dimostrate le qualità difensive. Ora riprendere forti»

Dumfries ha giocato ieri Inter-Benfica all’indomani del suo compleanno. Il laterale olandese, in un’intervista rilasciata a CBS, parla della necessità di riprendere la corsa anche in Serie A dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League.

OBIETTIVO RAGGIUNTO, MA – Denzel Dumfries ammette come sia assurda la differenza di rendimento dell’Inter fra Serie A e coppe: «Credo che sia un dato di fatto. In campionato possiamo fare molto meglio, per una squadra forte come quella che siamo non possiamo aver perso così tante partite. Ci guardiamo allo specchio, in Champions League abbiamo sempre fatto bene finora ma non è certo buono avere undici sconfitte. La cosa importante è che dobbiamo riprendere forti in campionato da domenica, per riuscire a raggiungere l’obiettivo anche lì».

IL TRAGUARDO – Per Dumfries l’Inter ha fatto vedere il suo reale valore ieri: «In questa partita abbiamo dovuto mostrare le nostre qualità difensive, contro una squadra forte come il Benfica che si muoveva molto. Le squadre italiane sono molto attente alla tattica, differente dal calcio inglese. Vediamo che in semifinale ci sono due squadre italiane, dimostra il valore del torneo. L’obietivo principale era passare il turno e l’abbiamo fatto, contro un avversario forte e ben allenato come il Benfica. Siamo contenti di avercela fatta».