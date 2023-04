Bordon: «Onana ha margini di miglioramento. L’errore di Inzaghi…»

Bordon parla della situazione dell’Inter, in particolare delle qualità di Onana e delle problematiche riguardanti Inzaghi. Di seguito le parole dell’ex portiere nerazzurro intervenuto nella trasmissione “Il Processo di Sportiva” su Radio Sportiva.

MOVIMENTI – Ivano Bordon dice la sua su alcune dinamiche riguardanti l’Inter e Simone Inzaghi. Così parla l’ex portiere nerazzurro sulle frequenze di Radio Sportiva: «I giocatori si mettono in mostra in Europa? Non credo. Penso che sul rendimento della squadra in campionato potrebbe aver influito la situazione di giocatori, tra contratti, rinnovi e quelli che se ne vogliono andare. In Coppa i giocatori trovano motivazioni che in campionato non ci sono. Sono convinto che l’Inter sia una squadra forte e, se è considerata “pazza”, un motivo c’è. Io sono nell’ambiente del calcio da tanto tempo, l’allenatore è sempre stato criticato come lo è Inzaghi adesso. Sono d’accordo che le critiche sono esagerate ma il mondo del calcio è questo. Inzgahi cerca di portare avanti le sue ragioni però l’Inter quest’anno in campionato ha fatto delle gare non buone. Secondo me Inzaghi poteva attuare altri movimenti durante la partita. Purtroppo sono rimasti sempre quei movimenti e le squadre avversarie hanno saputo sfruttare questi errori di posizionamento in campo. André Onana è un ragazzo con qualità fisiche molto alte. Dovrà sicuramente migliorare dal punto di vista tecnico per fare il vero portiere, ma ha dei margini di miglioramento. Lui è un portiere che l’Inter ha acquisito quasi gratis e se la società ha dei problemi economici Onana è uno di quelli che può essere ceduto per cercare di fare cassa. Però se l’Inter ha programmato un certo periodo per farlo crescere allora Onana è un portiere che potrà aiutare a far crescere il club».