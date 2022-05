Calabria: «Differenza con l’Inter? Non guardo gli altri. Successo di gruppo»

Davide Calabria, ai microfoni di Dazn, ha risposto alla domanda sulla differenza tra Milan e Inter. Il terzino, fresco campione d’Italia, ha risposto in questo modo

GRUPPO − Calabria ritiene che il fattore più importante rispetto all’Inter è stato il collettivo: «C’è stata una differenza tra voi e l’Inter? Secondo me il gruppo. Questo gruppo è stato fantastico, ha lavorato tantissimo da qui fino alla fine. Penso sia stato il premio migliore per la stagione che abbiamo affrontato, non mi piace guardare a cosa abbiano fatto gli altri, noi guardiamo a noi».