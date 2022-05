Marchegiani: «L’Inter aveva campionato in mano. Rispetto alle rivali…»

Luca Marchegiani invoca grandi recriminazioni per l’Inter nel campionato appena vinto dal Milan. Ecco le sue parole dagli studi di “Sky Sport”.

RIMPIANTI – L’Inter deve incolpare solo se stessa per non aver vinto il campionato 2021/22. Soprattutto per i molti punti persi per strada nel corso del girone di ritorno. Questa è l’opinione di Luca Marchegiani, che trova grandi demeriti nel percorso dei nerazzurri. Ecco le sue parole dopo il fischio finale della vittoria contro la Sampdoria: «È stato un peccato, perché questo campionato ce l’aveva in mano. Ha avuto una condizione generale di un certo livello, non l’ho mai vista palesemente in difficoltà. L’Inter è stata più capace rispetto alle contendenti di mantenere sempre un livello alto di gioco e di salute. Dal punto di vista loro, credo ci siano grosse recriminazioni».