Cagni: «Scudetto, Conte sente che è in arrivo. Inter ha due caratteristiche»

Gigi Cagni ha parlato del campionato di Serie A con l’Inter di Antonio Conte che è lanciata verso la conquista dello scudetto

SCUDETTO – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà Show” da parte di Gigi Cagni sull’Inter lanciata verso la conquista dello scudetto (e non solo). «Le difficoltà ce le hanno gli altri. L’allenatore ha sempre paura che la squadra perda la tensione. Pirlo è stato sconcertante. Se il problema è la concentrazione o l’intensità per la Juventus vuol dire che c’è qualcosa che non va. L’Inter ha queste caratteristiche, e Conte sente che sta arrivando lo scudetto. Fonseca per esempio non sa come si vince. Contro il Sassuolo doveva difendere il risultato dopo il vantaggio».