Buona Pasqua 2021 da Inter-News.it (con distanziamento non solo sociale)

Buona Pasqua, amici nerazzurri! Anche quest’anno la Redazione di Inter-News.it coglie l’occasione per mostrare vicinanza e augurare una buona Pasqua a tutti i suoi lettori (e non solo)

BUONA PASQUA 2021 – È praticamente la seconda Pasqua trascorsa in lockdown o comunque in zona rossa. Non possiamo promettervi che “andrà tutto bene”, “ce la faremo” e “ne usciremo migliori” come fatto dai politici negli ultimi tredici mesi, ma non siamo qui per questo. Ciò che possiamo promettervi è di continuare a informarvi – anche oggi – come ogni giorno sulla nostra Inter, che il regalo migliore ce lo ha fatto ieri sera a Bologna. Sarà ovunque un’altra festa con poche persone e distanziamento sociale. Pochi invitati ma buoni, sicuramente. Sarà così anche nella famiglia interista. Dove il distanziamento, oggi, è pure in classifica ed è l’unico vero motivo per poter trascorrere una domenica diversa. Senza calcio ma con tanta tranquillità. Aprile è iniziato nel migliore dei modi, tra pesci indigesti a qualcuno (vedi articolo) e allungo in vetta alla Serie A (vedi classifica). La testa va già al recupero Inter-Sassuolo di mercoledì ma per qualche ora giusto dedicarsi quasi completamente alla famiglia e agli affetti più cari. Che sia una buona Pasqua davvero per tutti i nostri lettori, interisti e non.

– La Redazione di Inter-News.it –