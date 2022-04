Cagni: «Inter, Radu stia tranquillo. Se ha paura non può fare il portiere!»

Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di Tmw radio, si è espresso sull’errore di Radu durante la gara tra Bologna e Inter. Per l’ex tecnico, il portiere deve ritrovare calma e certezze

PAURA − Cagni consiglia Radu dopo l’errore in Bologna-Inter: «Bisogna, intanto, ricordare che il portiere è il ruolo più decisivo in assoluto perché se sbagli nessuno può riparare. Radu deve stare tranquillo perché se si mette paura per un inciampo del genere non può fare il portiere. Se non ci fosse Handanovic io lo farei tranquillamente giocare. La cosa che non mi piace di questo periodo è che adesso si fa tutto quello che dice l’allenatore e i giocatori sono lobotomizzati. Stiamo andando verso un calcio senza calciatori con grandissima personalità. Nella nostra Serie A non c’è un calciatore con grande personalità che non abbia superato una certa età».