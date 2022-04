Sabatini: «Rivoluzione dopo fine ciclo? Prendere come esempio l’Inter»

Sandro Sabatini, intervenuto a ‘Si gonfia la rete‘, si è espresso sul Napoli e sul possibile fine ciclo della squadra di De Laurentiis. Preso come riferimento l’Inter

ESEMPIO − Sabatini consiglia il Napoli di prendere come riferimento l’Inter: «Quest’anno il Napoli doveva stare attenta all’Inter. Le due partite di Torino l’hanno avvicinata e portata vicino all’Inter. Quando finisce un ciclo bisogna fare delle rivoluzioni e rimpiazzare i big, l’importante è chi arriva non chi parte. Prendere come esempio l’Inter che ha rimpiazzato le cessioni investendo 100 milioni».