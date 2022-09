Cagni: «Conte mi disse che all’Inter c’era da stare attenti! Internamente…»

Gigi Cagni nell’analizzare la difficoltà dell’Inter in questo avvio di stagione ha rivelato un retroscena sull’ambiente interno nerazzurro. Conte testimone

CAOS INTERNO − Cagni nel consigliare Inzaghi svela un retroscena raccontatogli da Conte: «Antonio Conte mi ha detto che la situazione all’Inter non era semplice, dovevi stare attento a qualsiasi cosa, forse si riferiva all’ambiente interno. Inzaghi oggi non ha in campo giocatori che aiutano. Cosa può fare? È questo il momento per far vedere che è un grande allenatore, che sa fare la differenza». Così a Tmw radio.