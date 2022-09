Breda: «Inter, in casa devi far capire chi comanda. Crisi? Già da un anno…»

Breda esprime il suo giudizio tecnico sulla prestazione dell’Inter nella partita di Champions contro il Bayern Monaco. L’allenatore, intervenuto a Sportitalia, parla anche dell’aspetto mentale dei nerazzurri, che è mancato in più occasioni e necessario in determinati contesti.

MENTALITÀ – Roberto Breda, ospite di Sportitalia Mercato, esamina l’Inter, alla luce della sconfitta contro il Bayern Monaco a San Siro: «Il Napoli contro il Liverpool si è fatto valere. L’Inter, invece, contro il Bayern Monaco è partita subito remissiva. È vero, il Liverpool non è nel suo momento migliore, mentre il Bayern è già una squadra molto compatta. Però tu in casa devi fare la partita, non solo dal punto di vista del gioco ma anche della mentalità. Si deve sentire che giochi in casa. Poi puoi anche perdere, però devi dare un’intensità forte».

La disamina dell’Inter di Roberto Breda

L’ORIGINE DEL PROBLEMA – Roberto Breda individua l’origine del problema dei nerazzurri. L’ospite di Sportitalia dichiara: «Secondo me all’Inter manca una fase, quella aggressiva, di un possesso in cui cerchi davvero di incidere. Milan, Napoli, Lazio ce l’hanno, la Juventus no. Nel calcio di adesso devi cercare di non far giocare gli altri. Non puoi concedere la metà campo agli avversarsi e farli entrare come vogliono loro. Perché così subisci il loro gioco e le tue ripartenze, che non ci sono mai. L’Inter, l’abbiamo visto già nelle amichevoli di precampionato, ha fatto una fatica enorme e Inzaghi non è riuscito ad incidere sulla capacità di essere squadra. In difesa ci sono poche alternative e, quindi, anche se vuoi dare dei segnali diversi a chi ha la testa distratta, fai fatica a farlo. Però, secondo me, il problema è un po’ diverso. I problemi nell’Inter nascono già dal fatto che hanno perso lo scudetto. Già lì c’è stata una fase calante, anche se hanno comunque portato a casa dei titoli. Resta, quindi, il rimpianto e non sono riusciti a dare una svolta. Secondo me la crisi parte da là. Poi la difficoltà del mercato ha portato ad amplificarla, questa crisi. Ma, se uno guarda il campo, ci sono tanti problemi che vanno risolti diversamente come un allenatore bravo deve fare. E Simone Inzaghi lo è. Deve concentrarsi solo sul campo e pensare che lui, solo lui, può determinare il futuro dell’Inter. Se lui ha questa certezza allora potremo vedere un’altra Inter, se invece continua a subire le cose, come adesso, per me avranno ancora difficoltà». A pochi giorni da Inter-Torino (vedi articolo), serve una svolta in casa Inter. E, secondo Breda, può e deve venire solo da Simone Inzaghi.