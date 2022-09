Marani: «Inter insicura e segnata dal derby! Onana prestazione normale»

L’Inter non sta attraversando un buon momento, manca qualcosa a livello mentale. Secondo l’opinionista di Sky Sport, Matteo Marani, è un problema di insicurezza e non solo.

NON FACILE – Matteo Marani sottolinea – a detta sua -, i problemi del momento in casa Inter: «È un momento di insicurezza per l’Inter, il derby ha lasciato un segno. Sono venute meno delle certezze che aveva dato Antonio Conte. Simone Inzaghi ha provato a costruire un gioco aumentando le concessioni. Il segnale in controtendenza è stata la scelta di André Onana che secondo me non ha fatto una prestazione maiuscola, però credo che ci fosse bisogno di mandare un segnale. Non è un periodo di grande brillantezza per l’Inter e si vede. La gestione non è facile, la società dovrà aiutare Inzaghi perché è importante che gli stiano accanto».