Inter-Torino, Inzaghi non cambia l’attacco! Le possibili scelte in mezzo

Si avvicina Inter-Torino, sesta giornata di campionato. Nerazzurri chiamati subito ad una risposta dopo il doppio KO nel giro di 72 ore. Inzaghi non cambia in avanti, mentre in mezzo qualcosina potrebbe cambiare

LE ULTIME − È già quasi vigilia di campionato e soprattutto di Inter-Torino. La squadra di Inzaghi è chiamata al riscatto. Ad Appiano Gentile oggi è avvenuto un confronto a 360° con la presenza anche della società (vedi articolo). Serve tranquillità e coraggio, come anche ribadito a più riprese dallo stesso Beppe Marotta (vedi articolo). Intanto il tecnico ragiona sulla formazione da schierare contro i granata sabato alle 18. In avanti si va verso la riconferma della coppia Dzeko-Lautaro Martinez. Secondo Sport Mediaset, a centrocampo potrebbe rivedersi il terzetto tipo composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu.