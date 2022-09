Preiti: «L’Inter riuscirà a superare i problemi. Lukaku? Ci si aspettava di più»

Preiti, ospite di Sportitalia Mercato, interviene sulle difficoltà dell’Inter. Secondo il dirigente sportivo i nerazzurri, dopo le ultime dolorose sconfitte, hanno tutte le carte in regola per ritornare in carreggiata. Poi dice la sua sul ritorno di Romelu Lukaku.

MOMENTO DI DIFFICOLTÀ – Antonello Preiti interviene a Sportitalia Mercato e disegna, brevemente. il quadro della situazione in casa Inter. Il dirigente sportivo si dice fiducioso sulla ripresa dei nerazzurri, nonostante le difficoltà riscontrate nelle gare disputate finora: «Sicuramente il calciomercato ha disturbato molto quest’inizio di stagione dell’Inter. Da alcuni calciatori nerazzurri ci si aspettava di più. Anche da Romelu Lukaku che, al di là dello stop a causa dell’infortunio, dopo la brutta annata dello scorso anno, continua su questa linea. Poi c’è anche il problema portieri e non c’è il vice Marcelo Brozovic. Tra una cosa e l’altra Simone Inzaghi non ha ancora trovato una giusta quadra (vedi focus). L’Inter in questo momento sta evidenziato i problemi ma sono sicuro che, più in là, li riuscirà a superare. Il mercato ora è chiuso e la testa è al campionato e speriamo che, nel brevissimo tempo, riuscirà a trovare la quadra per continuare un cammino diverso».