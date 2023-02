Busquets ripensa alla Champions League e all’Inter: «Noi non all’altezza!»

Busquets è amareggiato dopo l’eliminazione dall’Europa League del Barcellona che segue quella in Champions League per mano dell’Inter. Il centrocampista blaugrana, ai microfoni di Movistar TV, è tornato a parlare anche del girone di Champions

NON ALL’ALTEZZA – Sergio Busquets dopo l’eliminazione del Barcellona dall’Europa League non può non ripensare ai gironi di Champions League dove a far male alla squadra di Xavi Hernandez è stata l’Inter di Simone Inzaghi: «In Champions League non siamo stati all’altezza e in Europa League abbiamo giocato alla pari contro una delle squadre più in forma della Premier League. Siamo incazzati ma la squadra è consapevole del processo che sta facendo».