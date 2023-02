Bologna-Inter, Inzaghi fa rifiatare Darmian e non solo: le probabili scelte – SM

Bologna-Inter è la sfida in programma domenica alle 12.30, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Inzaghi, dopo il trionfo europeo con il Porto, potrebbe cambiare qualcosina nell’undici iniziale. Secondo sportmediaset.it, potrebbero riposare Darmian, Acerbi e Mkhitaryan

CAMBIAMENTI – Bologna-Inter, sfida in programma allo stadio “Dall’Ara” domenica alle 12.30, potrebbe vedere qualche cambiamento nell’undici iniziale di Simone Inzaghi, reduce dal trionfo con il Porto. Qualcuno ha bisogno di rifiatare mentre chi è tornato da poco, come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e acquistare sempre più fiducia.

Bologna-Inter, Inzaghi cambia a centrocampo e non solo: la probabile formazione nerazzurra

Dunque, per Bologna-Inter in difesa può riposare Francesco Acerbi, tra i migliori in Champions League, lasciando il suo posto a Stefan de Vrij. Conferme invece per Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e ovviamente André Onana in porta. In mezzo al campo torna Brozovic dal 1′ in cabina di regia con Hakan Calhanoglu mezzala e Nicolò Barella: dunque turno di riposo per l’instancabile Henrikh Mkhitaryan. Sugli esterni rifiata Matteo Darmian con il ritorno di Denzel Dumfries sulla corsia destra e la conferma di Federico Dimarco a sinistra. In attacco spazio alla Lu-La: Lautaro Martinez e Lukaku con Edin Dzeko pronto a subentrare.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez