Buongiorno: «Bremer via? Gli auguro il meglio. Favorita Scudetto, dico…»

Buongiorno, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato di Bremer ormai in procinto di lasciare il Torino. Sul giocatore c’è l’Inter. Poi una considerazione anche sullo Scudetto

MERCATO E CAMPO − Alessandro Buongiorno ha parlato anche di Bremer, giocatore in ottica Inter, durante la conferenza stampa col Torino: «Belotti è partito e Bremer quasi, che ne pensi? Mancheranno, per noi sono stati giocatori e ragazzi molto importanti. Però auguro il meglio ad entrambi e di trovare la loro strada. Io sono convinto che chi prenderà il loro posto non li farà rimpiangere. Scudetto? È ancora presto per parlarne anche perché tutte le squadre sono in fase di costruzione, vediamo cosa succederà dal mercato».