Dybala, settimana decisiva: spinge la Roma che offre meno dell’Inter − Sky

Il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere. Attese novità in vista della nuova settimana. Il giocatore si riunirà con gli agenti per decidere. Roma avanti nonostante un’offerta inferiore a quella dell’Inter

DECISIONE DA PRENDERE − Si entra nel vivo per capire la situazione Paulo Dybala. Così Marco Demicheli di Sky Sport: «Sarà settimana importante perché ci sono Napoli e Roma che spingono per lui. Ma l’offerta che il giocatore vorrebbe non arriverà mai: ovvero 6/6,5 milioni di euro. L’Inter gli aveva offerto 5+1. Adesso la Roma è disposta ad offrire 4/4,5 milioni di euro più un ruolo fisso e centrale nella squadra di José Mourinho. Dybala si riunirà con i suoi agenti per capire il da farsi».