Buchanan: «Inter, un onore! Ambiente? Aiuto da tutti, in particolare uno!»

Dopo aver fatto un resoconto dei primi mesi all’Inter, Buchanan continua a raccontarsi a OneSoccer. Ecco le parole rilasciate dal calciatore canadese.

BRACCIA APERTE – Tajon Buchanan racconta il suo arrivo nello spogliatoio nerazzurro: «Chi mi ha aiutato all’Inter? Prendo spunto da tutti gli esterni che ci sono per provare ad aggiungere qualcosa al mio gioco. Tutti mi sono stati d’aiuto ma dico Dumfries, mi ha aiutato ad adattarmi e a spingermi a fare meglio ogni giorno. Entrando in una squadra in corsa conosci chi già sta facendo molto bene in campionato. Mi hanno accolto tutti a braccia aperte e tutti mi hanno aiutato in un certo modo. Ma direi che sicuramente uno su tutti è stato Dumfries».

IL CAPITANO – Sul capitano dell’Inter Tajon Buchanan rivela: «Lautaro Martinez è un bravo ragazzo, super umile e anche lui mi ha aiutato ad adattarmi. Mi ha dato subito il benvenuto in squadra, dicendomi che è il capitano dell’Inter. Dà l’esempio e finora ha avuto un’ottima stagione, quindi sono felice di essere uno dei suoi compagni di squadra».

ORGOGLIO – Tajon Buchanan continua a dichiarare il suo orgoglio di far parte dell’Inter: «È stato bello in Italia adattarsi. Sto iniziando a imparare la lingua e cose del genere e sono super entusiasta. Questo è quello che volevo fare da bambino: giocare nei migliori ruoli per alcuni dei club più grandi. Essere seduto qui e dire che gioco per uno dei club più grandi al mondo è un onore e qualcosa che sognavo da bambino. È speciale».