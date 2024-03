Italia Under 21, in campo contro la Lettonia un Inter e… mezzo!

Questo pomeriggio – alle ore 18.15 – scende in campo l’Italia Under 21 per la sfida contro la Lettonia. Nelle formazioni ufficiali del match valido per la qualificazione all’Europeo anche un giocatore dell’Inter e non solo.

OSSERVATI – Fra pochi minuti avrà inizio Italia-Lettonia Under 21, valida per la fase a gironi del Gruppo A per la qualificazione Europea. Nella formazione ufficiale azzurro, come in quella di ieri sera di Luciano Spalletti, non manca la quota Inter. In campo dal 1′ infatti ci sarà Mattia Zanotti, terzino del San Gallo in prestito dal club nerazzurro. Il giovane classe 2003 non è l’unico osservato speciale. Occhi puntati anche per Giovanni Fabbian sul quale l’Inter ha il diritto di recompra, pur essendo ora di proprietà del Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali dell’Italia Under 21 e della Lettonia.

ITALIA (4-3-3): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Calafiori, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Miretti, Gnonto, Casadei.

LETTONIA (4-4-1-1): Beks; Novikovs, Reingolcs, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Vientiess, Melniks, Melkis;Vapne; Puzirevskis.