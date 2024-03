Buchanan: «Inter club top, grato di esserci! Lavoro duro per essere pronto»

Prime dichiarazioni di Buchanan da giocatore dell’Inter. Il calciatore canadese si è raccontato all’emittente OneSoccer. Di seguito le sue dichiarazioni.

EUROPA – Tajon Buchanan parla dei suoi primi mesi all’Inter: «La sfida in Champions League contro l’Atletico Madrid? Siamo andati in un ambiente difficile contro una grande squadra, anche per noi che siamo in grande forma. È stato un doppio confronto duro. Loro avevano il 12esimo uomo in campo con i loro tifosi. È sempre difficile quando si esce ai rigori, ma è qualcosa di cui essere comunque orgogliosi. Stavo per entrare in campo? È dura da giocatore guardare da bordo campo. Ovviamente sarei voluto entrare in campo e aiutare la squadra. Ma trovarsi per la prima volta in una situazione del genere è stata sicuramente un’esperienza da cui apprendere».

CON I MIGLIORI – Tajon Buchanan continua sull’ambiente nerazzurro: «L’Inter è un club enorme, a volte non te ne rendi conto perché è successo tutto così velocemente. Trasferirmi lì, cercando di adattarmi il prima possibile e imparare il più possibile. Non puoi davvero assorbire tutto ma sì, ovviamente entri in un club enorme per allenarti e giocare con alcuni dei migliori giocatori del mondo e conosci uno dei migliori allenatori. È una cosa enorme e sono super super grato per questo».

IL MISTER – Sull’allenatore dell’Inter Tajon Buchanan dichiara: «Inzaghi è molto competitivo, sai che vuole vincere. Conosce ogni partita, è un allenatore molto tattico sa di cosa sta parlando e sai che è molto chiaro in quello che vuole che facciamo in campo. Prendo tanto da lui e ovviamente dai miei compagni di squadra. Sto solo cercando di imparare, so cosa vogliono da me e ho l’opportunità sul campo di dimostrarlo e di mostrare loro che faccio le cose che vogliono che io faccia».

LAVORO – Tajon Buchanan termina così: «Sto giocando insieme ad alcuni dei migliori giocatori. In questo momento l’Inter sta giocando davvero un buon calcio, è una delle migliori squadre. Allenarmi a questo livello ogni giorno per me è stato sicuramente un passo avanti rispetto a quello a cui ero abituato nel Bruges. Ogni giorno sai di dover essere al massimo. Sento che posso fare sicuramente la differenza in questo campionato e per la squadra, ma so che ci vorrebbe sicuramente del tempo. Quello che posso fare è lavorare duro ogni giorno e sfruttare l’opportunità per dimostrarlo quando arriva».