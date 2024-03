Correa Horror Story: i numeri a Marsiglia spaventano anche l’Inter

Correa riesce a farsi riconoscere anche in Francia ma a Marsiglia, così come a Milano sponda Inter, ciò non preannuncia nulla di positivo. Il classe ’94 argentino non riesce a giustificare né la fiducia datagli né il mestiere di attaccante. E il suo futuro diventa una spaventosa incognita

STAGIONE DA INCUBO – Guardare il bicchiere mezzo pieno nell’esperienza di Joaquin Correa in Francia è un esercizio complicato. Prima andrebbe trovato il bicchiere… L’operazione chiusa dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 10 milioni di euro fa acqua da tutte le parti. Per l’Olympique Marsiglia, ovviamente. I numeri dell’attaccante argentino in questa stagione vanno oltre ogni più infausta aspettativa. Correa finora ha messo a segno 15 presenze, divise tra Ligue 1 (10) ed Europa League (5). Appena più della metà delle volte da titolare (8), il resto partendo dalla panchina (7). Sono addirittura di più le partite in cui è rimasto in panchina senza subentrare, limitandosi alla convocazione (9). E sono altrettante le occasioni in cui non è stato convocato causa infortunio (9). Ne viene fuori uno schema piuttosto lineare tra prestazioni e non-prestazioni. Correa a Marsiglia sta più fuori che dentro. E il peggio deve ancora arrivare…

Inter, Correa mega flop anche a Marsiglia

RISCATTO IN SALITA – Nelle quindici apparizioni in maglia Olympique Marsiglia il contributo di Correa è pari a zero. Zero come gli assist prodotti, zero come i gol segnati. E per un attaccante non sono mai numeri accettabili. Da segnalare al più le ammonizioni ricevute (2) e gli allenatori avuti (3, che diventano 4 considerando anche quello ad interim, ndr). Il riscatto di Correa a fine stagione è legato alla qualificazione dell’Olympique Marsiglia alla prossima edizione della UEFA Champions League ma il quarto posto al momento dista 4 punti. A otto giornate dalla fine della Ligue 1, la squadra di Correa è settima ma in bagarre con almeno altre sei squadre che ambiscono al piazzamento. Per la città e la società di Marsiglia il quarto posto è fondamentale, per l’Inter forse anche di più: la cessione definitiva di Correa fa parte dei piani nerazzurri in vista della prossima sessione di calciomercato. E al momento la situazione preoccupa tutti…