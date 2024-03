Inter, urge Carlos Augusto: dal campo buone notizie al momento giusto!

L’Inter potrebbe essere in emergenza in difesa. All’orizzonte, però, si vedono spiragli di luce e a portarli è Carlos Augusto: ecco la situazione del calciatore brasiliano.

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Lo stop di Carlos Augusto nelle ultime sfide dell’Inter non è passata inosservata. Rischia, però, di diventare ancora più ingombrante con l’eventuale assenza – di ritorno dalla sosta per le Nazionale – di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Il difensore italiano, infatti, potrebbe doversi fermare per squalifica, se la Giustizia Sportiva dovesse ritenerlo opportuno dopo le accuse di Juan Jesus in Inter-Napoli. Il difensore olandese, invece, è tornato dal ritiro con la sua Nazionale per un problema muscolare e il club nerazzurro attende ancora notizie per capire la portata dell’infortunio. Se Acerbi e De Vrij, primo sostituto del centrale, non dovessero esserci per la sfida contro l’Empoli, allora per Inzaghi la situazione diventerebbe complicata. Per questo il rientro di Carlos Augusto, adattabile a sinistra – con Bastoni centrale e Pavard a destra – sarebbe la soluzione ideale per i nerazzurri. Fortunatamente da Appiano Gentile sembrano arrivare notizie confortanti e proprio al momento giusto. Il laterale brasiliano ha lavorato a parte quest’oggi, e continuerà a farlo anche domani, ma all’inizio della settimana prossima dovrebbe evolvere. Dopo i giorni di riposo dell’Inter, infatti, per Carlos Augusto è previsto il rientro in gruppo in allenamento. E l’Inter può così provare a tirare un mezzo sospiro di sollievo.