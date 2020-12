Bucciantini: “Inter, il Real Madrid è davvero in difficoltà! Non mi stupirei…”

Condividi questo articolo

Marco Bucciantini

L’Inter è chiamata a battere lo Shakhtar Donetsk in Champions League e poi sperare nel risultato della sfida tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach. Bucciantini, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, parla dei nerazzurri ma anche delle difficoltà degli uomini di Zidane

ULTIMO ROUND – L’Inter deve innanzitutto battere lo Shakhtar Donetsk per sperare in una difficilissima qualificazione. Marco Bucciantini punta sulle difficoltà del Real Madrid: «L’Inter non deve solo vincere, deve stravincere per dare continuità al miglior momento di questa stagione. La squadra di Conte sta crescendo con giocatori che avevano difficoltà tattiche, come Hakimi e con altri che magari sono stati sottovalutati, come Gagliardini e Darmian. Poi attenzione, perché il Real Madrid è davvero in difficoltà. Con l’Inter ha ritrovato compattezza, nelle altre partite ha fatto davvero fatica, anche in Liga. Se l’eliminata alla fine fosse il Real Madrid non mi stupirei. Se poi l’Inter chiudesse il girone battendo lo Shakhtar il suo l’avrebbe fatto, è mancata di livello nella sfida con il Real ma quel livello lo trovi solo se vinci, non facendo calcoli».