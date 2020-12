Cudicini: “Inter? Può succedere tutto, Real Madrid non costante! Eriksen…”

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

L’Inter contro lo Shakhtar Donetsk deve vincere e sperare che tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach non finisca in pareggio. Carlo Cudicini, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, parla della sfida ma anche delle difficoltà di Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

NO CALCOLI – L’Inter deve battere lo Shakhtar Donetsk e sperare nel risultato dell’altra sfida del girone. Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, invita i nerazzurri a non fare alcun calcolo: «Credo che sia difficile fare calcoli quando sei in campo, l’Inter deve pensare solo a vincere la partita. Quello che succederà sull’altro campo non è nelle loro mani. In altre situazioni sarebbe difficile pensare al Borussia Monchengladbach che batte il Real Madrid, quest’anno invece tutto può succedere perché il Real non è costante».

DIFFICOLTÀ – Impossibile non parlare delle difficoltà di Christian Eriksen: «A cosa sono dovute le difficoltà di Eriksen? È difficile da dire – afferma Cudicini -, soprattutto quando non sei all’interno. Io penso che Eriksen abbia avuto le sue chance, il mister gli ha dato la possibilità di dimostrare che tipo di giocatore è, anche schierandolo nel suo ruolo congeniale. La squadra non girava, soprattutto a inizio stagione e quindi l’allenatore ha fatto gli interessi dell’Inter tornando al 3-5-2, modulo in cui Eriksen è penalizzato. Immagino che Antonio Conte ci stia lavorando perché ha caratteristiche importanti che possono essere d’aiuto all’Inter».