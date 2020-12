Inter-Shakhtar Donetsk, tegola per Conte? Vidal in forte dubbio: le ultime

Inter-Shakhtar Donetsk, tegola per Conte? Vidal in forte...

Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida in programma mercoledì alle ore 21.00, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo quanto riportato da “spotmediaset.it”, i nerazzurri si avvicinano alla sfida con il dubbio Vidal

POSSIBILE FORFAIT – Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida in programma mercoledì a San Siro, valida per l’ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Champions League. Antonio Conte si avvicina alla partita con il dubbio Arturo Vidal, uscito anzitempo con il Bologna per un fastidio al flessore della coscia sinistra. La situazione del cileno è da tenere sotto controllo: nelle prossime ore gli esami medici scioglieranno ogni dubbio.

SCELTE OBBLIGATE – Nel caso in cui Vidal non dovesse farcela, le scelte di Conte a centrocampo sarebbero obbligate: con Stefano Sensi e Radja Nainggolan non al meglio e Christian Eriksen fuori dalle idee del tecnico, in mezzo giocherebbero Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.