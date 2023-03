Bucchioni: «Inter-Juventus, mano si vedeva in diretta! Tante domande»

Continua la scia di polemiche dopo l’incredibile errore di Inter-Juventus che ha permesso ai bianconeri di conquistare la vittoria a San Siro. Sulle frequenze di Radio Sportiva ha commentato l’episodio anche il giornalista Enzo Bucchioni, ponendosi diverse domande.

POCA CREDIBILITÀ – Enzo Bucchioni non ci va leggero con Mazzoleni dopo il grave errore in Inter-Juventus. Queste le sue dure parole sull’episodio: «Domenica sono successe cose che non avremmo voluto vedere. Come mai Mazzoleni non vede certe immagini? Come mai il VAR non ha scelto diversamente dopo quattro minuti ad analizzare l’episodio? Le immagini le avevano subito anche le televisioni. A questo punto dovrebbero cambiare mestiere. Si vedeva in diretta che il gol fosse irregolare. Se Mazzoleni non riesce a vedere Vlahovic che si porta la mano avanti con un braccio mi chiedo perché sia al VAR. Ne va di mezzo la credibilità».