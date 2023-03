Inter, aprile ricco di impegni! Servirà apporto di tutta la rosa

L’Inter è attesa da un aprile di fuoco. I nerazzurri disputeranno ben 9 gare in tre competizioni diverse. Servirà l’apporto di tutti i calciatori in rosa

PRONTI – L’Inter si avvia all’ultima parte della stagione. Dopo la sosta, infatti, ci sarà un calendario compresso in cui i nerazzurri dovranno attingere alle energie rimanenti per ripartire al meglio in campionato e continuare il percorso in Coppa Italia e Champions League. Già a partire dalla sfida contro la Fiorentina, in programma dopo la sosta per le Nazionali, Inzaghi potrebbe decidere di puntare su qualche calciatore che ha avuto meno spazio. Da Bellanova ad Asllani, passando per Carboni e Correa, sono diverse le “seconde linee” che possono dare il loro contributo nel rush finale della stagione.

ROTAZIONI – Inzaghi dovrà provare ad attingere a tutta la rosa a disposizione. A differenza di quanto mostrato in stagione sin qui, il tecnico dovrà certamente cambiare rotta in questo finale di stagione. I molteplici impegni ravvicinati, ed importanti, imporranno rotazioni inevitabili per mantenere in condizione ottimale i titolari e per evitare che le “riserve”, quando chiamate in causa, non siano da meno rispetto a chi inizia le gare dal 1′.