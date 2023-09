Bucchioni: «L’Inter ha una cosa in più del Milan. Derby al 51%»

Nove giorni al derby Inter-Milan, sabato 16 alle ore 18 alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Il giornalista Bucchioni valuta lo stato di forma delle due squadre, nel corso di un suo intervento su Radio Sportiva.

LA VALUTAZIONE – Si avvicina il derby, piatto forte alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali. Le parole di Enzo Bucchioni: «Sono due squadre diverse. L’Inter secondo me ha maggiore solidità, è squadra più completa e va in campo a memoria. Ci sono giocatori della scorsa stagione e altri che Simone Inzaghi sta facendo crescere da tempo: mi sembra che, nella fase difensiva, sia più solida. Non solo perché non ha preso gol, un dato che già ce lo racconta, ma vedendola giocare mi dà l’idea di solidità. Il Milan cosa può contrapporre a questa solidità? L’imprevedibilità. Sa come giocare e come muoversi, ma all’interno di quest’idea di calcio ci sono anche soluzioni impreviste e imprevedibili. Abbiamo visto Davide Calabria diventare l’uomo che fa ripartire l’azione a metà campo, a volte scende Rade Krunic e la difesa diventa a tre. Ci sono dei movimenti nel Milan più imprevedibili, mi aspetto qualche trovata per il derby da parte di Stefano Pioli. Direi 51% Inter e 49% Milan».